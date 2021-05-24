كومان واثق من استمراره مع برشلونة

دافع رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن عمله هذا الموسم، مشيراً إلى أنه يعتبر ما قدمه في الموسم الأول له مع الفريق إيجابياً وأنه يثق بأنه سيستمر معه.

وأسدل البارسا الستار على مسيرته في هذا الموسم بالفوز 1-0 على مستضيفه إيبار في المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني لينهي الموسم في المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني وسبع نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتوج باللقب.

كما فشل برشلونة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث ودعه من دور الستة عشر على يد باريس سان جيرمان.

وخسر برشلونة أيضاً أمام أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني خلال يناير الماضي.

لكن البارسا ثأر من بلباو وتغلب عليه في نهائي كأس ملك إسبانيا الشهر الماضي.

ويرى كومان أن لقب الكأس أنقذ موسمه من الفشل، وقال بعد المباراة: “فزنا بالعديد من النقاط في الدوري منذ بداية 2021، وأحرزنا لقب الكأس بشكل رائع.

“لو كنتم أبلغتموني في أغسطس الماضي أننا سنفوز بلقب ونقاتل على لقب الدوري الإسباني حتى قبل نهاية الموسم بمباراتين أو ثلاث مباريات، كنت سأوقع على هذا.

“إنه ليس أفضل موسم ممكن، لكن لا يمكن المطالبة بثنائية كل موسم أو المطالبة بهذا لفريق ما زال في مرحلة التكوين”.

وأنهى برشلونة الموسم برصيد 79 نقطة في الدوري الإسباني ليكون أقل رصيد لمدرب في أول 38 مباراة له مع الفريق في الليغا منذ أن حصد فرانك رايكارد 72 نقطة مع البارسا في موسم 2003-2004.

كما أن هذا الموسم هو أول موسم ينهيه برشلونة خارج المركزين الأول والثاني في الدوري منذ موسم 2007-2008، وهي المرة الأولى التي ينهي فيها البلاوغرانا موسمين متتاليين بعيداً عن الصدارة منذ أن حصل ذلك بين عامي 2006 و2008.