كومان ولابورتا يرشحان 5 مهاجمين للانضمام إلى برشلونة

يسعى رونالد كومان، مدرب برشلونة، للتعاقد مع مهاجم جديد خلال السوق الصيفي القادم.

وينتهي عقد سيرجيو أغويرو مع مانشستر سيتي نهاية الموسم الجاري، ويستطيع المهاجم الأرجنتيني التوقيع مجاناً لأي فريق.

وزعمت تقارير أن جوان لابورتا، رئيس البارسا قدم عرضاً رسمياً لأغويرو، وأن الأرجنتيني توصل لاتفاق بشأن الانتقال إلى كتالونيا.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن كومان يرفض فكرة التعاقد مع أغويرو، رغم أنه لا يشكك في جودة وخبرة المهاجم المخضرم.

لكن المدرب الهولندي يبحث عن مهاجم أصغر سناً، حيث أن أغويرو سيكمل عامه الـ 33 في 2 يونيو، مما يجعله لا يتمتع بالملف الذي يبحث عنه كومان.

وأشارت إلى المدير الفني معجب بـ 3 مهاجمين ويرغب بضم أحدهم، وهم إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، وممفيس ديباي (أولمبيك ليون)، وروميلو لوكاكو (إنتر ميلان).

فى السياق ذاته، كشفت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية عن صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس وبرشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرتبط الناديان بعلاقة جيدة مؤخراً، خاصة بعد الصفقة التبادلية بين آرتور وميراليم بيانيتش الصيف الماضي، تحت ولاية الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

ويرغب لابورتا فى تعزيز العلاقات مع يوفي، ويخطط لعقد صفقة تبادلية جديدة.

وكشفت الصحيفة عن رغبة بين الناديين في مبادلة باولو ديبالا مهاجم البيانكونيري بأنتوان غريزمان مهاجم البارسا.

وأشارت إلى أن يوفنتوس يرحب بفكرة الصفقة التبادلية، خاصة مع اقتراب عقد ديبالا من نهايته فى 2022، كما أن غريزمان كان هدفاً للنادي الإيطالي منذ أن كان في أتلتيكو مدريد.

وشددت الصحيفة على أن برشلونة لن يكون النادي الوحيد الذي يرغب بضم ديبالا، فهناك أيضاً باريس سان جيرمان.

ويسعى لابورتا لضم ديبالا من أجل مزاملة مواطنه ليونيل ميسي كونهما معتادان على اللعب سوياً في صفوف منتخب الأرجنتين.

على جانب آخر، تعرض لابورتا، الرئيس الجديد لبرشلونة، للضربة الأولى عقب أيام قليلة من نجاحه في الانتخابات.

ووفقاً لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، اعتذر خاومي جيرو، نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، وأحد أعمدة الحملة الانتخابية للابورتا عن عدم الاستمرار في إدارة برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن الأزمة تعود إلى منصب الرجل الثاني في الإدارة، حيث طلب جيرو الحصول على هذا الدور، بينما فضل لابورتا منحه لصديقه رافاييل يوستي.

وكان جيرو أحد الأسماء التى يراهن عليها لابورتا في عملية إنقاذ النادي من الديون، بسبب علاقاته الجيدة في عالم المال والأعمال.

وأشارت إلى أن جيرو كان يعمل في الأيام الأخيرة على قرض بقيمة 124.6 مليون يورو، وهو الرقم الذى يحتاج مجلس الإدارة الجديد إلى تقديمه لرابطة الليغا، للموافقة على تنصيب لابورتا رئيساً جديداً.