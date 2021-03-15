كومان يتحفظ على تعاقد برشلونة مع أغويرو

أصبح انتقال سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي إلى برشلونة في الانتقالات الصيفية المقبلة محل شك، على الرغم من الاتفاق الشفهي بين جوان لابورتا، رئيس النادي، وهيرنان ريغيرا، وكيل الهداف الأرجنتيني وفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية.

ووافق لابورتا على عقد لمدة عامين مع اللاعب، البالغ 32 عاماً في صفقة انتقال حر، لكن رونالد كومان، مدرب البارسا يتحفظ على الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن كومان غير راضٍ على أن يكون أغويرو خياره الأول في المقدمة، ويأمل التعاقد من أحد الخيارات الثلاثة التي اقترحها، إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، وممفيس ديباي، مهاجم ليون، وروميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان.

وأشارت إلى أن الهولندي لا يشكك في قيمة أغويرو وجودته وخبرته، لكنه يبحث عن تعزيز هجومه بلاعب أصغر في السن، إضافة إلى كثرة الإصابات التي لاحقت الأرجنتيني، وجعلت سجله التهديفي يتراجع بشكل كبير، حيث سجل هدفين فقط الموسم الجاري.

وذكرت أن برشلونة وقع أيضاً عقداً مع إيريك غارسيا (20 عاماً)، زميل أغويرو، مدته خمسة أعوام، وبصفقة انتقال مجانية.