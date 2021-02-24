كومان يتفهم غضب مشجعي برشلونة

أبدى رونالد كومان مدرب برشلونة تفهمه لغضب الجماهير جراء النتائج السيئة هذا الموسم، لكنه أشار إلى أن تحقيق الفوز في المباراتين القادمتين في الدوري الإسباني سيقلبان حظوظ الفريق هذا الموسم.

وسقط البارسا الأسبوع الماضي أمام باريس سان جيرمان سقوطاً مدوياً في دوري الأبطال، تلاه تعادل مخيب أمام قاديش في الدوري الإسباني.

وقال الهولندي: "ندرك أن كل شيء قد يتغير خلال يومين، قد تتحول مشاعر الجماهير وآراء وسائل الإعلام... علينا تقبل ذلك.

"أعتقد أن الخسارتين أمام إشبيلية وباريس سان جيرمان أثرتا علينا بالسلب، لكن نحن برشلونة، علينا أن نشعر بالفخر، على قادة الفريق أن يخلقوا بيئة تسمح لنا بالتقدم، حان الوقت لذلك.

"علينا إظهار شخصيتنا وتقديم كل ما لدينا في المباريات القادمة.

"أعتقد أننا قادرون على الفوز بلقب الدوري الإسباني، كل فريق عرضة للسقوط، المباراتان القادمتان (الأربعاء أمام إلتشي، والسبت ضد إشبيلية) مهمتان في صراعنا للظفر باللقب".