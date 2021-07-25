كومان يخشى خسارة ميسي حتى بداية عام 2022

يخشى المدير الفني رونالد كومان أن لا يتمكن قائد برشلونة ليونيل ميسي من المشاركة مع الفريق حتى حلول عام 2022 وفقاً لتقارير إعلامية.

ومع أن الأسطورة الأرجنتينية وافق على تجديد عقده خمس سنوات إضافية مع تخفيض أجره إلى النصف، إلا أنه لم يتم تسجيل الصفقة في كشوفات الاتحاد الإسباني لكرة القدم حتى الآن، مما يهدد مخططات المدرب الهولندي للموسم الجديد.

وبات "ليو" لاعباً حراً مع نهاية عقده الشهر الماضي، وبات يتحتم على النادي الكتالوني تصويب أوضاعه المالية قبل أن يسجل قائده صاحب الـ 34 عاماً.

ويتزامن الموعد النهائي لذلك مع إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية في 31 من أغسطس القادم، علماً بأن الأمر ذاته ينطبق على تعاقدات الفريق الجديدة سيرجيو أغويرو وإيريك غارسيا وممفيس ديباي.

هل سيغيب ميسي عن برشلونة حتى نهاية العام الجاري؟

وإذا فشل برشلونة في إيجاد حل قبل التاريخ المذكور أعلاه، فإنه سيضطر بذلك لتأجيل تسجيل جميع هؤلاء اللاعبين حتى يناير من عام 2022.

بدورها، توقعت جيما سولير خبيرة شبكة إي إس بي إن في كرة القدم الإسبانية تواجد ميسي في مباراة البارسا الأولى من الموسم ضمن الليغا أمام ريال سوسييداد في 15 من الشهر القادم.

يذكر أن الهداف التاريخي للبلاوغرانا سينهي عطلته في الثاني من أغسطس بعد قيادة منتخب الأرجنتين للفوز بكوبا أميركا 2021.

وسيوقع ميسي على العقد الجديد لدى عودته إلى برشلونة، مما سيزرع الطمأنينة في نفوس جميع المعنيين وعلى رأسهم كومان.