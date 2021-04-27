كومان يدرس إراحة ميسي ودي يونغ وغريزمان أمام غرناطة

قالت صحيفة "موندو ديبوريتفو" الإسبانية أن برشلونة مهدد بخسارة 4 لاعبين مهمين في المباراة المهمة أمام فالنسيا التي ستقام على ملعب ميستايا الأسبوع القادم.

ويملك البارسا مصيره بين يديه في سباق الدوري الإسباني، حيث يحتاج للفوز على غرناطة يوم الخميس في المباراة المؤجلة لكي يعتلي الصدارة على حساب أتلتيكو مدريد وغريمه التقليدي ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن كلاً من ليونيل ميسي وفرينكي دي يونغ وأنتوان غريزمان وأوسكار مينغويزا لديهم 4 بطاقات صفراء، وإذا حصل أي منهم على بطاقة أخرى أمام غرناطة، فإنه سيغيب عن مواجهة فالنسيا.

ومن المستبعد أن يقوم المدرب رونالد كومان بإراحة أي لاعب منهم ضد غرناطة، ربما فقط مينغيزا لأنه مدافع وقد يضطر لارتكاب خطأ تكتيكي.

وسبق لكومان أن اعتمد على ميسي ودي يونغ أمام بلد الوليد رغم أنهما كانا مهددين بالغياب عن مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في حال حصول أي منهما على إنذار، وبالتالي لا يتوقع أن يريح أي منهما ضد غرناطة، والأمر نفسه ينطبق على غريزمان المتألق منذ انطلاق عام 2021.