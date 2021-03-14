كومان يرسم مشروع برشلونة

وضعت الإدارة الجديدة لنادي برشلونة كامل ثقتها في رونالد كومان للموسم المقبل، بعد أن راجت أنباء عن تفضيل جوان لابورتا، الرئيس المنتخب، مدربين آخرين بدلاً منه.

وكشفت صحيفة “سبورت” الصادرة في برشلونة، أمس، عن أن الإدارة ستمنح الهولندي قيادة مشروع الإدارة الموسم المقبل، وإذا سجل نتائج جيدة، فسيتم منحه وقتاً أطول، وفي حالة إخفاقه فقد يتم التوصل إلى حلول أخرى.

وتعاقدت الإدارة السابقة مع كومان لموسمين، وكانت بدايته غير موفقة إذ خسر 4 مباريات من بين العشر الأولى التي خاضها، لكنه عرف الطريق لاحقاً، ليصبح البارسا ثالث الترتيب بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، كما وصل إلى نهائي كأس إسبانيا.

وذكرت الصحيفة أن ما يحسب لكومان اهتمامه باللاعبين الصغار ومنهم بيدري ورونالد آروخو، كما أن علاقته بليونيل ميسي قائد الفريق جيدة، إضافة إلى صراحته مع باقي اللاعبين وهو ما تقدره غرفه الملابس.

وكان العديد من المدربين رشحوا لتدريب برشلونة خلال الأشهر الماضية، ومن بينهم ميكيل آرتيتا مدرب آرسنال ، ويوليان ناغليسمان مدرب لايبتزيغ.