كومان يريد مواطنيه ديباي وفاينالدوم في برشلونة

لم يفقد رونالد كومان مدرب برشلونة الأمل في استقطاب ممفيس ديباي من أولمبيك ليون، كما أنه يريد أيضاً التعاقد مع جورجينيو فاينالدوم الصيف القادم.

وحاول البارسا استدراج نجم ليون إلى كامب ناو، لكنه لم يتمكن من إبرام الصفقة قبل انتهاء فترة الانتقالات الاثنين الماضي.

بدوره، أكد جونينيو المدير الرياضي في ليون الأسبوع الماضي أن الدولي الهولندي توصل إلى اتفاق شخصي للانضمام إلى برشلونة، لكن الناديين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن رسوم الصفقة.

ويتطلع كومان لجلب مواطنه الآخر فاينالدوم من ليفربول بعدما ارتبط اسم لاعب الوسط أيضاً بالبلاوغرانا خلال الأسابيع الماضية، مما يعني أنه سيتحرك لضمه مجدداً حينما تسنح الفرصة لذلك.