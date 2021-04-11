كومان يشن هجوماً حاداً على حكم مباراة الكلاسيكو

شن رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، هجوماً حاداً على جيل مانزانو حكم مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والتي خسرها البارسا بهدفين لهدف، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وأثار حكم المباراة جدلاً واسعاً في الدقيقة 83 جراء احتكاك بين مارتن برايثوايت مهاجم البلاوغرانا وفيرلان ميندي مدافع ريال مدريد داخل منطقة الجزاء، ليطالب لاعبو برشلونة باحتساب ركلة جزاء.

ورفض مانزانو احتساب المخالفة على الرغم من اعتراضات لاعبو برشلونة ومطالبتهم له بمراجعة تقنية الفيديو للتأكد من وجود المخالفة.

وتعليقاً على الأداء التحكيمي، قال كومان في تصريحات أدلى بها عقب نهاية المباراة وأبرزتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”أولًا أريد أن أقول أننا لم نكن جيدين لا دفاعاً ولا هجوماً طوال الشوط الأول.

”لكن إذا كنت من برشلونة، فأنت غاضب وغير سعيد بقرارات الحكم خلال المباراة، لقد شاهد الجميع ما حدث.

”في الشوط الثاني تحسن أداء الفريق بشكل ملحوظ، وأطلب فقط من الحكم أن يشاهد لقطة برايثوايت، فهي ركلة جزاء بكل تأكيد، أعتقد أنه احتسب 4 دقائق وقتاً إضافياً رغم أنه أوقف المباراة لدقيقتين أو ثلاث“.

وعن تقنية الفيديو، قال المدرب الهولندي: ”لا أعرف سبب وجود حكم الفيديو المساعد في إسبانيا، لقد شاهد الجميع ما حدث، الطريقة التي سقط بها برايثوايت تستوجب ركلة جزاء.

”أثّر الحكم على نتيجة المباراة بكل تأكيد، لست الشخص الوحيد الغاضب من قرارات الحكم، جميع لاعبي برشلونة يشعرون بغضب شديد مما حدث“.