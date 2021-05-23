كومان يصر على البقاء في برشلونة وزيدان سيتحدث مع إدارة ريال

لا يعتقد رونالد كومان مدرب برشلونة أنه خاض مباراته الأخيرة مع البارسا خلال الفوز 1-0 على آيبار في المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني، مضيفاً أنه يود بناء تشكيلة أفضل.

وقاد الهولندي الذي عينه رئيس النادي السابق جوسيب ماريا بارتوميو الصيف الماضي، برشلونة للفوز بكأس الملك هذا الموسم، لكنه أنهى الدوري بشكل محبط في المركز الثالث وخرج من دور 16 بدوري أبطال أوروبا.

وفي الأسابيع الماضية ازدادت التكهنات بشأن مستقبل المدرب وقال رئيس برشلونة جوان لابورتا هذا الأسبوع: "هناك تغييرات وشيكة" وسط توقعات بإسناد المهمة للاعب الوسط السابق تشابي هيرنانديز.

لكن كومان لا يعتقد أن مشواره التدريبي انتهى في برشلونة.

وقال كومان في مؤتمر صحفي عقب الفوز على آيبار: "لا أعتقد أن هذه مباراتي الأخيرة. لدي عقد ولا أعرف أكثر من ذلك.

"أنتم وسائل الإعلام تتحدثون كثيراً عن هذا الأمر لكني اشعر بالارتياح واذا أراد النادي تغيير أي شيء يتعين عليه التحدث معي".

وأقر كومان بأنه لا يملك حالياً التشكيلة التي يريدها لإعادة برشلونة للمنافسة مجدداً.

وتابع "عندما توليت القيادة كانت تشكيلة مجمعة وتعاقدنا مع سيرجينيو ديست فقط، وبالنسبة لي هذه التشكيلة ليست في المستوى الذي نريده في برشلونة وهذا واضح ويعتقد كثيرون في النادي ذلك أيضاً.

"نحاول تحسين التشكيلة مع كل الاحترام ويوجد بعض اللاعبين المخضرمين لا يعملون جيداً والكثير من الشبان أيضاً ولا يمكن القيام بتغييرات في موسم واحد".

وفي العاصمة مدريد كان الكلام مختلفاً بعض الشيء، حيث هنأ زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، الجار أتلتيكو مدريد على التتويج بلقب الدوري وأكد أنه يشعر باستياء عقب عدم التتويج بأية ألقاب هذا الموسم، لكنه لم يكشف شيئاً عن مستقبله، موضحاً أنه سيتحدث "مع النادي بهدوء".

وأكد المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي عقب الفوز "الشرفي" على فياريال (2-1) على ملعب ألفريدو دي ستيفانو: "الأهم ليس أنا، الأهم هو ما فعله اللاعبون طوال العام، يجب تهنئتهم والتفكير بهدوء، سأتحدث مع النادي بهدوء لاحقاً، ليس الآن، إنه يوم لتهنئة لاعبيي".

وأضاف: "يجب التفكير بهدوء فيما قدمناه خلال الموسم. سأتحدث مع النادي في الأيام المقبلة. سنرى قريباً ما سيحدث، ليس معي فقط، بل مع ريال مدريد حول ما سيفعله الموسم المقبل".

وهنأ زيدان، بطل الدوري وجميع لاعبيه على الجهد الكبير حتى الثانية الأخيرة، قائلاً: "يجب تهنئة أتلتيكو مدريد، يستحق اللقب وقام بموسم رائع.

"أرى أننا قدمنا كل شيء في الملعب لكننا لم نفز بشيء وما يحتاجونه اللاعبون هو الفوز. إني مسؤول وأتحمل المسؤولية التي تخصني".