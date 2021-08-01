كومان يطالب برشلونة بالتمسك بغريزمان وكوتينيو

يبدو أن برشلونة سيتمسك بخدمات نجميه أنتوان غريزمان وفيليبي كوتينيو ولن يبيع أي منهما هذا الصيف.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الصادرة من كتالونيا أن النادي لم يضع اللاعبين في سوق الانتقالات لتمسك المدير الفني رونالد كومان بهما.

وستكون الحالة الوحيد لبيع أي منهما أو كليهما بحال وصول عروض مغرية لا يمكن التغاضي عنها قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات نهاية الشهر الجاري.

برشلونة يتمسك بنجميه مبدئياً

لكن معاناة كبار أوروبا على الصعيد المالي جراء تداعيات جائحة كورونا تشير إلى صعوبة وصول عروض تناسب مطالب البارسا.

وبدا كومان سعيداً بمبادرات غريزمان خلال الفترة الاستعدادية للموسم الجديد.

أما كوتينيو، فيعمل بدوره على استعادة لياقته البدنية بعد إصابته في غضروف ركبته اليسرى في ديسمبر الماضي ليغيب عن النصف الثاني من الموسم المنصرم.

يذكر أن برشلونة سحق شتوتغارت ودياً أمس بثلاثية نظيفة.