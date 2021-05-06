كومان يفضل ديباي على أغويرو

لم يقدم المهاجم مارتن برايثوايت أوراق اعتماده في برشلونة، رغم الفرص التي حصل عليها، وهو ما أجبر رونالد كومان، المدير الفني للبارسا، على الدفع بليونيل ميسي في نفس المركز.

ويفكر البارسا في خيارات أخرى، خصوصاً أن هنالك لاعبين متاحين في السوق دون مقابل، مثل ممفيس ديباي (27 عاماً)، مهاجم ليون، الذي طلب كومان ضمه بأي شكل.

ويعطي المدير الفني الهولندي الأولوية لمواطنه على سيرجيو أغويرو هداف مانشستر، حيث سبق أن دربه في منتخب بلادهما، إلى جانب تقدم "كون" في السن.