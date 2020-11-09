كومان يقرر إراحة لاعبي برشلونة بسبب الإرهاق

اتخذ المدرب رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة قراراً عاجلاً قبل المواجهة القادمة ضد أتلتيكو مدريد في واندا ميتروبوليتانو ضمن الدوري الإسباني.

وقرر الهولندي تخفيف الحصص التدريبية خلال الأيام القادمة، حيث سيكون الفريق منقوصاً من اللاعبين الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلادهم.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن كومان قرر منح لاعبي برشلونة راحة لمدة أربعة أيام من التدريبات بدايةً من الخميس المقبل على أن يعودوا للتمرين الاثنين القادم.

وسيتواجد في تدريبات برشلونة 10 لاعبين من الفريق الأول، لذلك قرر كومان تخفيف الحمل على لاعبيه حيث يدرك ضرورة حصولهم على الراحة بعد الجهد المبذول في الأسابيع الأخيرة، واستعداداً للمعارك الطاحنة بدايةً من 21 من الشهر الجاري.

وسيحصل كومان على جميع اللاعبين في تدريبات برشلونة في العشرين من هذا الشهر، قبل لقاء أتلتيكو بيوم واحد فقط.

وستشهد تدريبات برشلونة تواجد مارك أندريه تير شتيغين ونيتو وجوردي آلبا وجيرارد بيكيه وجونيور فيربو وريكي بوييغ وكارليس آلينيا وعثمان ديمبيلي وماتيوس وسامويل أومتيتي.