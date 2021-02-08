كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على دكة البدلاء أمام بيتيس

أعرب رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن سعادته بانتصار فريقه على ريال بيتيس الذي أنعش آماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

واقتنص البارسا ثلاث نقاط غالية من ملعب بينيتو فيامارين بعد تغلبه على مستضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف لاثنين.

وأبقى كومان الأسطورة ليونيل ميسي على دكة البدلاء في بداية المباراة، مما انعكس سلباً على أداء الفريق، إلا أنه زج به مع بداية الشوط الثاني ليتنقلب الأداء ويقتنص برشلونة نقاط اللقاء في نهاية المطاف.

وكشف المدرب الهولندي عقب المباراة أن إبقاء ميسي على الدكة كان قراراً تم الاتفاق عليه مع النجم الأرجنتيني بعد مناقشة دارت بينهما أمس من أجل إراحة قائد الفريق وهدافه التاريخي.

وقال كومان: "تحدثت مع ليو أمس حول منحه بعض الراحة، على أن يتم إقحامه إذا احتجنا إليه، دخل وغيّر المباراة وأحدث التأثير المعتاد بالنسبة له، قدم لنا الكثير.

"برشلونة مع ميسي فريق أفضل وفعال للغاية، لقد أثبت لسنوات عديدة أنه لاعب حيوي في هذا الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه".

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 43 نقطة احتل بها المركز الثاني بالتساوي مع ريال مدريد مع تفوق البارسا بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 30 نقطة في المركز السابع.