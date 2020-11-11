كومان يمتدح ميسي ويطالب غريزمان بالمزيد

أكد رونالد كومان، مدرب برشلونة أن النادي الكتالوني دائما أفضل في ظل تواجد النجم ليونيل ميسي، مضيفاً أن تألق أنتوان غريزمان يعتمد عليه في الأساس.

وتحدث كومان عن حالة ميسي، خلال مقابلة إعلامية، قائلاً: "عندما وصلت، أخبروني بأن ميسي حزين، تحدثنا في منزله، وشرح لي أسبابه وكنت صادقاً معه، وأخبرته بأني أستطيع تغيير فقط أمور الكرة مثل طريقة اللعب ومركزه في الملعب وأهميته في الفريق، لكن ما يتعلق بالنادي لم أكن لأستطيع تغييره.

"أظهر ميسي لي شخصية ترغب في الفوز وأن يكون الأفضل والاستمرار في كونه الأفضل، على الرغم من مشاكله مع النادي، وحالياً برشلونة كان وما زال وسيكون أفضل في ظل تواجد ميسي مقارنة بغيابه".

وأما بالنسبة لأداء غريزمان، قال كومان: "يتدرب بشكل جيد، لكنه قال بنفسه أن أدائه يحتاج للتحسن، يواجه اللاعبون أحياناً لحظات عدم يقين ونحن نستطيع مساعدتهم للبحث عن الأفضل، لكن في النهاية الأمر متوقف على اللاعب نفسه".

وتطرق كومان للحديث عن إصابة آنسو فاتي، قائلاً: "ضربة قوية وسنفتقد لخدمات لاعب رائع على الأجنحة وإمكانية مشاركته كرقم 9، وأثبت أنه يقدم أداءً جيداً".

وعن صفقات برشلونة، أجاب كومان: "دائماً نتحدث مع رامون بلانس عن مستقبل النادي، وعمن نستطيع التعاقد معهم وأي مراكز تحتاج للتدعيم".

واختتم كومان حديثه عن الصفقات المحتملة للبارسا في سوق الانتقالات المقبل، قائلا: "نعلم أن الحالة الاقتصادية الحالية للنادي لا تسمح لنا طلب الكثير، وقلت مرات عديد ما نحتاجه، وإذا كانت هناك إمكانية لتنفيذه أو محاولة البحث عن صفقات".وكالات