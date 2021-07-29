كومان يمنع برشلونة من ضم نجمين جديدين

طلب رونالد كومان مدرب برشلونة من رئيس النادي جوان لابورتا عدم التعاقد مع نجمين مميزين هذا الصيف وفقاً لما نقلته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويشكو النادي الكتالوني من صعوبات اقتصادية ضخمة لا يستطيع إثرها إبرام تعاقدات مميزة هذا الصيف.

ورغم استقطاب لاعبين جدد من الطراز الأول مثل سيرجيو أغويرو وإيريك غارسيا وممفيس ديباي، إلا أن ضمهم جاء بدون مقابل نظراً لانتهاء عقودهم مع مانشستر سيتي وأولمبيك ليون على التوالي.

لكن البارسا لا يستطيع تسجيل أي من هؤلاء اللاعبين إضافة لقائده ليونيل ميسي الذي يقترب من تجديد عقده، وذلك لضرورة التخلص من بعض نجومه الحاليين وتخفيض فاتورة أجوره الكلية.

من هما اللاعبان اللذان لا يريدهما كومان في برشلونة ؟

وطالب المدير الهولندي إدارة النادي عدم متابعة المساعي لضم المدافع كريستيان روميرو من أتالانتا، وريناتو سانشيز صانع ألعاب ليل.

ولا يرغب كومان بصفقة المدافع الأرجنتيني بعد تأمين خدمات غارسيا، فيما لا ينكر رغبته في جلب لاعب خط وسط جديد، إلا أنه لا يرى أن سانشيز هو الخيار المناسب.

وعلى جميع الأحوال، سيكون لزاماً على برشلونة التخلص من عدة لاعبين خلال الأسابيع القادمة إذا ما أراد تسجيل تعاقداته الجديدة قبل بدء الموسم.