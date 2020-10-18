كومان ينتقد لاعبي برشلونة بعد الخسارة أمام خيتافي

ألقى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة باللوم على لاعبيه بعد الهزيمة 0-1 أمام مستضيفه خيتافي في الدوري الإسباني مؤكداً أن فريقه لم يدخل الشوط الثاني من المباراة والذي شهد هدف الفوز لخيتافي فيما فشل ليونيل ميسي وأنتوان غريزمان والبديل آنسو فاتي في هز شباك أصحاب الأرض.

وقال كومان أن لاعبي الفريق فقدوا الكرة مراراً وسمحوا للمنافس بشن هجمات خطيرة، وعن ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الوحيد للمباراة، قال كومان: "لا أعلم ما إذا كانت ركلة جزاء مستحقة.

"صنعنا القليل من الفرص كانت أفضلها في الشوط الأول. كانت مباراة صعبة للغاية"، معرباً عن استيائه لتلقي الخسارة الأولى في الموسم لا سيما وأنها تأتي قبل مباراة الفريق أمام فيرنسافاروش المجري في افتتاح مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا وأيضاً قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد ضمن الدوري الإسباني السبت المقبل.