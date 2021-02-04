كومان يهاجم باريس سان جيرمان

رغم أن برشلونة كان يخوض مباراة أمام غرناطة في كأس ملك إسبانيا، الأربعاء، إلا أن مديره الفني رونالد كومان شن هجوماً على باريس سان جيرمان في أعقاب اللقاء الذي انتهى بفوز مثير للفريق الكتالوني بنتيجة 5-3.

وعاد البارسا عندما عادل نتيجة اللقاء في الدقائق الأخيرة من التأخر 0-2 إلى التعادل 2-2، ثم نشط في الوقت الإضافي لينهي اللقاء بفوز كبير ويتأهل لنصف نهائي الكأس.

لكن كومان استغل المؤتمر بعد المباراة ليتهم باريس سان جيرمان بالضغط على ناديه قبل مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا، بالحديث عن احتمال انضمام النجم ليونيل ميسي إلى بطل فرنسا.

وأبدى آنخيل دي ماريا ونيمار ولياندرو باريديس رغبتهم في انضمام "ليو" إلى فريقهم، كما تحدث ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جرمان الشهر الماضي، عن ترحيب الإدارة بضم ميسي.

وقال كومان: “أعتقد أن حديث العديد من الأشخاص في باريس سان جيرمان عن ميسي وهو لاعب في برشلونة ينم عن عدم احترام، باريس سان جيرمان يحاول التأثير على مواجهتنا”.

ويستضيف برشلونة منافسه الفرنسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال في 16 فبراير الجاري، ويلتقيان إياباً في العاشر من مارس.

وقدم برشلونة أحد أبرز الانتفاضات في تاريخ دوري الأبطال، عندما قلب خسارته في الذهاب 0-4 إلى فوز بنتيجة 6-1 إياباً، في دور الـ 16 من نسخة عام 2017.