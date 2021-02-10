كونتي: إنتر ميلان الحالي يخيف يوفنتوس

ادعى أنتونيو كونتي مدرب إنتر ميلان أن الفريق الذي يشرف عليه حالياً يخيف جميع خصومه بما فيها يوفنتوس.

وتأهل البيانكونيري أمس إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب النيراتزوري بالذات بعد تعادلهما دون أهداف إياباً، وخسارة إنتر لقاء الذهاب على أرضه بهدف لاثنين.

ورغم ضغط فريق كونتي في مواجهة العودة، إلا أنه لم يهدد مرمى الحارس جيانلويجي بوفون بالشكل المطلوب ليغادر البطولة.

ويرى المدير الفني المثير للجدل أن إنتر يستحق الإشادة مع ذلك، كونه بات مخيفاً لخصومه.

ورغم خروج النيراتزوري من دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا، إلا أن كونتي أكد: "استعاد الفريق مكانته وقوته، كما أنه زرع الخوف في قلوب خصومه، مثلما حصل مع يوفنتوس".