كونتي: اعتدت الخسارة أمام يوفنتوس

لا يزال أنتونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، متفائلاً بالمنافسة في المراحل القادمة رغم خسارته صدارة الدوري الإيطالي أمام يوفنتوس.

وقال المدرب في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا" عقب المباراة التي هزم فيها النيراتزوري أمام فريق السيدة العجوز 1-2: "دفعنا ثمن إصابة (ستيفانو) سينسي، عندما غادر فقدنا أساسيات اللعبة، حتى في الشوط الثاني، لم نلعب بشكل جيد، رغم أن المواجهة كانت متوازنة للغاية".

وتلقى إنتر الخسارة الأولى له هذا الموسم في السيري آ، كما أنه التعثر الأول لفريق كونتي بعد 6 انتصارات محلياً، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن المدرب لا يزال متفائلًا بشأن المراحل القادمة.

وأوضح: "كانت مباراة مهمة أمام فريق قوي للغاية، عندما لعبت كخصم ضد يوفنتوس، كنت دائماً أخسر، مع آريتزو، وأتالانتا، والآن مع إنتر.

"أنا آسف، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، نحن بحاجة للعمل بجد".

واعترف كونتي بأن مستوى خط دفاعه كان من الممكن أن يقدم مباراة أفضل، قائلاً: "بالتأكيد كان بإمكانهم أن يفعلوا الكثير بشكل أفضل، أمام يوفنتوس وبرشلونة، لكن على مستوى الخبرة، ما زلنا بحاجة إلى العمل بجد".