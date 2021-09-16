كونتي: حكيمي يحلم باللعب لريال مدريد مرة أخرى

أكد المدرب أنتونيو كونتي في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالي أن النجم أشرف حكيمي المنتقل حديثاً لباريس سان جيرمان يحلم بالعودة إلى ريال مدريد مستقبلاً.

ورحل الدولي المغربي عن إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي صوب الفريق الفرنسي في صفقة وصلت قيمتها إلى 60 مليون يورو.

ماذا قال كونتي عن حكيمي ؟

وقال كونتي: "أشرف يحلم باللعب لريال مدريد من جديد وأن يكون لاعباً مهماً."

وامتدح المدير الفني الإيطالي اللاعب الشاب مشيراً إلى قدرته على التطور، بعدما وصل النيراتزوري وهو يعاني من بعض نقاط الضعف من حيث الاندفاع الهجومي.

وأصبح البالغ من العمر 22 عاماً حالياً أحد أفضل اللاعبين الذين يشغلون مركز الظهير الأيمن في العالم.

يذكر أن كونتي سبق النجم المغربي في الرحيل عن إنتر الذي تعاقد مع الهولندي دينزل دامفريز لتعويض نجم باريس سان جيرمان الجديد.