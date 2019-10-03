كونتي: خسر إنتر أمام برشلونة بسبب الحكم

أعرب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان، عن عدم رضاه عن الخسارة التي تلقاها فريقه على يد برشلونة الإسباني بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كامب ناو ضمن منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، عن كونتي قوله: "إنها هزيمة غير مستحقة نهائياً، لست سعيداً بما حدث، بعد أن وضعنا برشلونة تحت ضغط شديد لفترات طويلة على أرضهم، لكنهم بعد الاستراحة رفعوا الإيقاع، وظهر بعض التعب على لاعبينا

"أنا أشعر بالمرارة. من المؤلم أن أقول ذلك، لكني رأيت بعض الحوادث التي تم توجيهها بطريقة معينة، وهناك أشياء كثيرة حدثت لم تعجبني بالتحكيم منذ البداية، شعرت بالضيق على مقاعد البدلاء، وعلى الحكم (دامير سكومينا) أن يحترم القميص الذي يرتديه، ويجب أن يكون الاحترام متبادلاً".

وتابع: "إنه حكم دولي، ويتمتع بخبرة كبيرة، كان مسؤولاً عن نهائي دوري أبطال أوروبا، لذلك كان عليه ألا يتأثر بأجواء ملعب كامب ناو، لكني أقول أننا لعبنا بشكل جيد أمام برشلونة، الذي تسببنا له بالمشاكل، وأنا آسف لأننا لم نقتل المواجهة عندما سنحت لنا الفرصة".

وختم كونتي حديثه بقوله: "سنداوي جراحنا الآن، ونستعد لمواجهة يوفنتوس الأحد المقبل، أجد صعوبة بالحديث بعبارات جيدة بعد خسارة برشلونة، لأني أعاني عندما يخسر فريقي. أنا أعاني".