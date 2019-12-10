كونتي: مواجهة برشلونة صعبة

توقع مدرب إنتر ميلان أنتونيو كونتي أن يعاني فريقه الساعي لبلوغ دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف برشلونة دون قائده ليونيل ميسي.

وقال الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة المرتقبة: "نحن نتكلم عن برشلونة، أحد أقوى الأندية في العالم مع تشكيلة قوية من 20 إلى 22 لاعباً.

"يبقى برشلونة أحد أبرز المرشحين من بين أربعة أو خمسة أندية للفوز باللقب كل موسم، هم مرتاحون في المركز الأول وسيلعبون بدون أي ضغوط وبامكانهم خلق المشاكل. علينا أن نبذل قصارى جهدنا مع معرفتنا بأن ذلك ربما لن يكون كافياً".

ويؤمن كونتي أن فريقه تطور كثيراً مذ خسر أمام مستضيفه برشلونة في كامب ناو بنتيجة 1-2، وهو أمر يشير إليه تصدره لترتيب الدوري الإيطالي.

ورأى المدير الفني: "في برشلونة خضنا مباراة جيدة جداً مع الكثير من الشجاعة والشخصية، لكن الخسارة حصلت بفضل لاعبيهم الكبار".