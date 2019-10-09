كونتي نادم على عدم ضم فيدال

أكد موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي، أن أنتونيو كونتي مدرب إنتر نادم بشدة بسبب عدم التوقيع مع آرتورو فيدال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وحاول النيراتزوري ضم لاعب وسط برشلونة، لكنه فشل في تحقيق هدفه بالنهاية، بسبب إصرار التشيلي على الاستمرار مع النادي الكتالوني.

وأشارت مصادر مقربة من كونتي إلى أنه كان مصمماً على جلب لاعب وسط يشبه فيدال، خصوصاً أنه يعرفه منذ عمل الثنائي معاً في يوفنتوس.

يذكر أن مستوى إنتر تأثر كثيراً بعد إصابة نجمه ستيفانو سينسي خلال ديربي إيطاليا أمام يوفنتوس، ليخسر على أرضه ووسط جماهيره بهدف لاثنين.