كونتي يدخل تاريخ إنتر ميلان

دخل أنتونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان التاريخ من أوسع أبوابه بعد فوز فريقه على نظيره لاتسيو بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وبات كونتي أول مدرب في تاريخ النيراتزوري يحقق الفوز في أول 5 لقاءات في السيري آ.

ونجح إنتر في تحقيق الفوز على كل من ليتشي وكالياري وأودينيزي وميلان ولاتسيو.

ويحتل إنتر صدارة الترتيب حالياً برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن يوفنتوس، صاحب المركز الثاني، وصاحب لقب الدوري في المواسم الثمانية الأخيرة.