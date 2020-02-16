كونتي يرد على اهتمام برشلونة بلاوتارو وينتقد التحكيم

رد أنتونيو كونتي، مدرب إنتر، بشكل قوي على الشائعات التي تحدثت عن مفاوضات من قبل برشلونة لضم النجم لاوتارو مارتينيز الصيف القادم.

وذكرت تقارير أن برشلونة عازم على دفع الشرط الجزائي البالغة قيمته 111 مليون يورو في عقد الأرجنتيني، أو مبادلته بلاعبين من صفوفه.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة لاتسيو في قمة الدوري الإيطالي: "يمتلك لاوتارو رأساً فوق كتفيه ويمكنه التفكير، الأحاديث الخاصة بالسوق لا تعني شيئاً، أرى أن هناك حديثاً عن تعاقدات إنتر المستقبلية منذ الآن.

"إنتر يعرف ماذا يفعل جيداً في سوق الانتقالات، وليس مثل فرق أخرى، بعض الفرق الأخرى مهووسة بالانتقالات، الحديث الآن يساوي صفر، واللاعبون يجب أن يحافظوا على تركيزهم".

وعن قمة لاتسيو: "هي مباراة بين فريقين خارج حسابات اللقب، لاتسيو قام بعمل هائل للحفاظ على أبرز نجومه وبناء فريق قوي، فازوا بالكأس والسوبر، ولكن نحن نريد الفوز وخطط لذلك".

وأكمل: "نابولي قدم أمامنا عرضاً دفاعياً مميزاً وخرج بالنتيجة، لكن لتقدم كرة قدم مميزة يجب أن تقوم بالشقين الدفاعي والهجومي، كريستيان إيريكسن؟ يعمل جيداً، البعض قال أنه لم يقدم عرضاً جيداً في أودينيزي، ولكن كنت مجبراً على إشراكه وقتها".

وعن التحكيم: "هناك قرارات تصيبك بالالتباس بسس اختلاف الأحكام من لقاء للآخر، ولكن يجب أن يكون هناك حسن ظن دائماً لأن غير ذلك غير مقبول، حكم الفيديو مثل كرة المضرب؟ لا يعجبني، الحالات موجودة أمام الجميع، من سأكلم وقتها تحديداً؟!"

وعن تعافي سمير هاندانوفيتش من الإصابة: "تحدثوا مع الطبيب أفضل، موسم غريب، نحن في فبراير وعانينا من 6-7 إصابات قوية، هذا غير طبيعي".

ويتصدر إنتر حالياً الترتيب بالتساوي مع يوفنتوس برصيد 54 نقطة لكل منهما، وخلفهما مباشرة لاتسيو بفارق نقطة وحيدة.