كونتي يرد على منتقديه ويتمسك بلاعبي إنتر ميلان

شدد أنتونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان على صعوبة التعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، في الفترة المقبلة، رداً على تقارير تواصل ربط النيراتزوري بضم أيقونة الفريق الكتالوني.

يأتي ذلك تزامناً مع عدم تجديد ميسي لعقده مع البارسا، مع العلم أنه يصل لخط النهاية آواخر يونيو من العام القادم.

وصرح كونتي لوسائل الاعلام الإيطالية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، قائلاً: ” أعتقد أن نقل كاتدرائية ميلانو (الدومو) أسهل من جلب ميسي إلى إنتر ميلان”.

وعن التعاقد مع أربعة لاعبين بقيمة 50 مليون يورو لكل لاعب قال كونتي: ” أعتقد أن هذا السيناريو غير مناسب، أتمسك باللاعبين الحاليين المتواجدين في فريقي، إنهم يقدمون كل ما لديهم من أجل إنتر ويمكن أن أضمن استمرارهم في فعل نفس الأمر.

”أظن أني أتحلى بالصدق عندما أتحدث وهذا الأمر يغضب بعض الناس، أتفهم أن من يشن الهجوم عليّ ينال بعض الشهرة وبالطبع أسمع بعض الأشياء التي تقال عن عملي، يمكن القول أنها تسيء إلى احترافيتي”.

وختم بقوله: ”يمكنني ارتكاب أخطاء بالطبع، لكن ذلك لن يؤثر على شغفي أبداً”.