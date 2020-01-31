كونتي يرغب بضم سليماني إلى إنتر

دخلت إدارة إنتر ميلان على خط المفاوضات مع إسلام سليماني، مهاجم ليستر سيتي المعار إلى موناكو، بعد اقتراب أوليفييه جيرو من الانتقال إلى لاتسيو.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، الجمعة، أن أنتونيو كونتي يصر على ضم رأس حربة جديد، نظراً لكثرة إصابات أليكسيس سانشيز، واعتماده فقط على الثنائي لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو في المقدمة.

في المقابل، يراقب مسؤولو مانشستر يونايتد موقف الدولي الجزائري باهتمام شديد، لحاجة أولي غونار سولشاير إلى مهاجم إضافي بعد إصابة ماركوس راشفورد.

يذكر أن سليماني يرغب في مغادرة موناكو، وسط توقعات بأنه يريد الانضمام إلى فريق كبير بحجم إنتر أو يونايتد.