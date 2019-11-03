كونتي يطلب فيدال

طلب أنتونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان من إدارة ناديه التعاقد مع لاعب وسط برشلونة آرتورو فيدال، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كونتي يحرص على إضافة عنصر القوة البدنية للفريق بوجود الدولي التشيلي، بالإضافة إلى الخبرة التي يتمتع بها.

وتنبع ثقة إدارة إنتر في نجاح فكرة ضم فيدال، من الإحباط الذي يشعر به لاعب الوسط من عدم كفاية الوقت الممنوح له للعب في كامب ناو.

وكان فيدال تحدث في وقت سابق عن علاقته بكونتي مدرب إنتر الحالي ومدربه السابق في يوفنتوس، حيث قال: "عشت لحظات رائعة مع كونتي، مستواي ارتفع بفضله.

"الشيء الأكثر أهمية في كرة القدم هو الثقة، وعندما يمنحك مدرب من هذا المستوى ثقته، سيمكنك تحسين كثير من الأمور".