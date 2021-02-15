كونتي يعتذر

قدم أنتونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان اعتذاره عن الأحداث التي شهدتها مباراة يوفنتوس الأخيرة في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، باشتباكه مع أندريا آنييلي، رئيس يوفي.

وقال المدير الفني: “يجب أن نكون مهتمين في كرة القدم، أعتقد أنكم شاهدتم ما حدث في تورينو، أعتذر لأني رددت على الاستفزازات بشكل خاطئ”.

يذكر أن إنتر ميلان حقق فوزاً مهماً ليلة الأحد على ضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف لهدف منحته صدارة الدوري الإيطالي، وذلك بعد أيام من خروجه من نصف نهائي كأس إيطاليا على يد يوفنتوس.