كونتي ينتقد لوكاكو: يحتاج للتدرب بشكل أكبر

أكد أنتونيو كونتي المدير الفني لإنتر على أهمية تدرب المهاجم روميلو لوكاكو بشكل أكثر قوة خلال الفترة القادمة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها المدرب عقب مواجهة يوفنتوس والتي خسرها النيراتزوري بهدف لاثنين وأكد خلالها أن بإمكان البلجيكي أن يقدم ما هو أفضل لو كان في حالة جسدية مختلفة.

وقال كونتي: "لوكاكو بحاجة للتدرب بشكل أكبر، لديه جسد هائل وليلعب كرة القدم عليه أن يكون في أفضل حالاته طوال الوقت.

"بداية الموسم كانت لديه إصابة في الظهر، وغاب عنا مؤخراً بسبب مشكلة عضلات الفخذ التي عانى منها أمام لاتسيو.

"يقوم بكل ما لديه وما حدث لا يمكن تغييره، كما أظهر رغبة كبيرة في تقديم كل ما لديه ضد يوفنتوس، لنأمل أن يترك كل المشاكل خلفه وأن يبدأ من جديد".

يذكر أن إنتر تعرض للهزيمة الأولى هذا الموسم في الدوري الإيطالي على يد المتصدر وحامل اللقب يوفنتوس بهدفين لهدف الأحد.