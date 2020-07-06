كونتي ينتقد نفسه ولاعبيه بعد السقوط أمام بولونيا

أكد أنتونيو كونتي مدرب إنتر أنه أول الأشخاص المعرضين للمساءلة بعد السقوط أمام بولونيا أمس الأحد بهدف لاثنين ضمن الدوري الإيطالي.

وقال المدير الفني أن الجميع بحاجة لمراجعة نفسه بعد ما حدث أمام بولونيا والهزيمة رغم التقدم والزيادة العددية، وتمنى أن يمتلك لاعبيه ولو واحد بالمائة من صدمته.

وأضاف كونتي أن المشروع الحالي للنادي يهدف للفوز، لكن على المدرب واللاعبين مساءلة أنفسهم حول مدى ملائمتهم له.

بدورها، كشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن كونتي أقام اجتماعاً مغلقاً مع لاعبيه بعد المباراة لمدة نصف ساعة، دون الكشف عما حدث.

وأضاف التقرير أن كونتي اجتمع أيضاً مع بيبي ماروتا وبقية مسؤولي إنتر ميلان لمدة ساعة من الزمن بعدها لمناقشة الهزيمة التي تعرض لها الفريق.

وتعرض النيراتزوري لانتقادات حادة من قبل وسائل الإعلام الإيطالية بعد العرض الهزيل والسقوط الغريب أمام بولونيا.

واحتفت صحيفة "توتوسبورت" المقربة من الغريم يوفنتوس بسقوط إنتر ولاتسيو وإهداء اللقب للبيانكونيري، بينما عنونت "كورييري ديلو سبورت" ما حدث بأنه "صلب كونتي".

وذكرت تقارير أن ستة لاعبين على الأغلب سيغادرون إنتر هذا الصيف، وعلى رأسهم دييغو غودين الذي فشل في التأقلم مع خطط كونتي.

وضمت القائمة أيضاً روبرتو غاليارديني، وماتياس فيسينو وكوادو آسامواه، مع عدم تجديد عقد إعارة الثنائي فيكتور موزيس وكريستيانو بيراغي.