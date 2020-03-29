كو: الموعد الجديد للأولمبياد لن يرضي الجميع

اعترف رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو بأن الاتفاق على موعد جديد لإقامة أولمبياد طوكيو العام المقبل لن يرضي جميع الاتحادات الرياضية.

وقال البريطاني: «جميع الاتحادات الرياضية أعربت بصراحة عن مواجهاتها لتحديات معينة في أوقات معينة من العام».

وأضاف: «على الأرجح لن نتوصل إلى حل سيحصل على موافقة الجميع» مشيراً: «يتعين إيجاد مرونة وستكون ثمة مرونة على مدى السنتين القادمتين».

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ قرر بالاتفاق مع الحكومة اليابانية واللجنة المنظمة إرجاء دورة طوكيو الأولمبية التي كانت مقررة من 24 يوليو إلى التاسع من أغسطس المقبلين إلى العام المقبل شرط ألا تتخطى صيف عام 2021.

وأشارت معلومات صحفية إلى إمكانية إقامة الألعاب في ربيع 2021 من أجل تحاشي إقامة المنافسات خلال الصيف الحار جداً والشديد الرطوبة في العاصمة اليابانية.

وختم كو بقوله: «ثمة مطالبة من أجل اتخاذ قرار سريع (بشأن الموعد الجديد) لكي تكون الأمور واضحة أمام الرياضيين والاتحادات. عندما يحصل هذا الأمر نستطيع البناء (الجداول) من حوله».

ومن المتوقع أن تتأثر بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في مدينة يوجين الأميركية من 6 إلى 15 أغسطس من العام المقبل في حال إقامة الأولمبياد خلال الصيف وسط معلومات عن إمكانية ترحيل بطولة العالم إلى عام 2022، وبطولة العالم للسباحة المقررة من 16 يوليو إلى الأول من أغسطس 2021 في اليابان أيضاً.