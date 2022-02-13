كيسي يستعد لمغادرة ميلان وبرشلونة أبرز الخيارات

يعد برشلونة أحد الأندية المهتمة جدياً بخدمات النجم الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط ميلان والذي ينتهي عقده الحالي مع العملاق الإيطالي الصيف المقبل.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً لن يجدد عقده مع الروسونيري وسيغادره بعد انتهاء الموسم الجاري دون مقابل.

ولا يفكر كيسي وفقاً للموقع بالبقاء في إيطاليا بشكل عام رغم اهتمام إنتر ميلان بخدماته.

ويعد توتنهام هوتسبير أحد الساعين للظفر بخدمات النجم الإيفواري الذي تعرض لانتقادات كثيرة هذا الموسم جراء تراجع مستواه، إلى جانب برشلونة وباريس سان جيرمان وغيرها من عمالقة أوروبا.

ويرى البعض أن السبب في هذا التراجع يعود إلى اقتراب مغامرة اللاعب مع ميلان من نهايتها.