كيسي يهدي برشلونة فوزاً دراماتيكياً على ريال مدريد في الكلاسيكو

البوابة - حقق برشلونة فوزاً دراماتيكياً على حساب ضيفه وخصمه الأزلي ريال مدريد بهدفين لهدف في لقاء الكلاسيكو الذي احتضنه ملعب سبوتيفاي كامب ناو ليلة الأحد.

قدم الفريقان مستويات مميزة وأهدر كلاهما عدة فرص خطيرة للتسجيل.

تقدم الفريق الملكي أولاً بهدفٍ سجله المدافع رونالد آراوخو بالخطأ في مرمى فريقه إثر كرة سددها فينيسيوس جونيور في الدقيقة التاسعة.

لكن البارسا نجح في إدراك التعادل بتسديدة نفذها سيرجي روبرتو من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس تيبو كورتوا قبل نهاية الشوط الأول (45).

وأهدى البديل فرانك كيسي هدف النصر الثمين لأصحاب الأرض في الدقيقة 90+2.

وألغى الحكم قبل ذلك بنحو 10 دقائق هدفاً لريال مدريد حمل توقيع البديل ماركو آسينسيو بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد.

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بهذا الفوز، رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الترتيب العام موسعاً الفارق مع ريال مدريد ثاني الترتيب إلى 12 نقطة.

وبات البارسا قريباً أكثر من اقتناص لقب الليغا، فيما تعرضت حظوظ ريال للمنافسة لانتكاسة مؤثرة مع تبقي 12 جولة على نهاية الموسم.