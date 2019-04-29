كيفين برينس بواتينغ: كان بإمكاني اللعب في ريال مدريد أو مانشستر يونايتد

اعترف كيفين برينس بواتينغ بأن سوء اختياراته وعدم تحليه ببعد النظر حال دون أن يلعب في صفوف فرق كبيرة مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد خلال الفترات الأولى من مسيرته.

وانتقل النجم الغاني لبرشلونة مطلع العام الجاري قادماً من ساسوولو في صفقة مفاجئة، علماً بأنه سبق له خوض تجارب سابقة رفقة توتنهام وميلان وشالكه وبوروسيا دورتموند.

وحالت تصرفات صاحب الـ 32 عاماً دون تقدمه بالشكل المطلوب خلال مسيرته، وهو أمر اعترف به في حوار نقله موقع "جول"، حيث قال فيه: "العقلية مهمة جداً، بدأت في التفكير بمسيرتي في مرحلة متأخرة جداً، وهذا أمر أندم عليه بالطبع.

"احتاجت لعائلة أو لوكيل أعمال لدفعي صوب الاتجاه الصحيح حينما كنت في الـ 18 من عمري، كنت أود أن تتوفر مثل هذه الأمور لي، لكني كنت مضطراً لعمل كل شيء بنفسي.

"أدرك تماماً أني خيبت الظن في تحفيز نفسي، لأني لم أكن أقدم جهدي بالكامل في بعض الأحيان".

وختم قائلاً: "لو تحليت بالعزيمة المطلوبة، لكنت أشارك أساسياً مع برشلونة الآن، أو لرأيتموني مستمر في صفوف ريال مدريد أو مانشستر يونايتد لـ 10 أعوام".

يذكر أن إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة يعتمد على بواتينغ في مناسبات قليلة نظراً لشدة المنافسة في الفريق ولعدم تقديم الغاني للأداء الذي يستحق على أثره المشاركة بصورة أكبر.