كيف تصرف رونالدو بعد خسارة الكلاسيكو؟

كانت 90 دقيقة قاسية على النجم كريستيانو رونالدو وزملائه في ريال مدريد، بعدما تلقوا الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام برشلونة على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وعكرت خسارة الكلاسيكو فرحة الملكي بلقب كأس العالم للأندية، وجاءت بعد أيام من تتويج رونالدو بجائزة الكرة الذهبية المقدمة لأفضل لاعب في العالم على حساب غريمه ليونيل ميسي.

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وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنها تابعت رد فعل الدولي البرتغالي بعد صافرة النهاية مباشرة، حيث ظهر رونالدو الذي لم يسجل أي أهداف في اللقاء قمة الغضب جراء الأداء والنتيجة.

وفضل رونالدو الإسراع في الخروج من الملعب حتى لا ترصده الكاميرات، ولكي لا يقوم في لحظة غضب بأي تصرفات مثيرة للجدل، خاصة أن العدسات مسلطة عليه دائما، وكان أول من غادر المستطيل الأخضر.