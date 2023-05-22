كيف تعامل رئيس ريال مدريد مع العنصرية ضد فينيسيوس جونيور؟

انهالت يوم أمس هتافات العنصرية على اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال لقاء ريال مدريد أمام فالنسيا الذي انتهى بالخسارة بهدف دون رد على ملعب "ميستايا" في الدوري الإسباني 2023.

واضطر الحكم لإيقاف المباراة بعد أن أخبره فينيسيوس بتعرضه للإهانة والعنصرية بسبب لون بشرته السمراء من قبل أحد المشجعين في المدرجات التي تقع خلف مرمى حارس فالنسيا.

رد فعل رئيس ريال مدريد على حادثة العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور

تصدرت أخبار حادثة العنصرية التي تعرض لها مهاجم الريال صفحات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، كما استنكر مدرب الفريق السيد كارلو أنشيلوتي ما حصل في عدة لقاءات صحفية أجراها عقب اللقاء، وظهر لحظة وقوع الارتباك في أرجاء الملعب وهو يحتضن فيني جونيور ويقدم له الدعم.

وبينما كان ينتظر عشاق الريال تصريح أو تعليق رسمي من قبل رئيس النادي السيد فلورنتينو بيريز، خاصة وأن هذه ليست الحادثة الأولى التي يتعرض فيها فينيسيوس للعنصرية بسبب لون بشرته منذ قدومه إلى مدريد قبل 5 سنوات، حدثت المفاجأة التي أصابت الكثير من مشجعي الملكي بحالة من الاستغراب.

وفي الحقيقة، ما حدث هو أن القرش بيريز تجاهل الأمر تمامًا وسافر إلى كاوناس في ليتوانيا لحضور نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة التي ستلعب اليوم بين ريال مدريد وأولمبياكوس اليوناني، وذلك بحسب صفحة "Insider Real" على موقع "تويتر".

من ناحية أخرى، أصدرت رابطة الليغا بيانًا رسميًا بخصوص حادثة العنصرية ضد فينيسيوس جونيور وتم التأكيد أنه ستتم مراجعة اللقطات في المباراة والتحقق من كل شيء، وفي حال ثبوت أي شيء سيتم اتخاذ الإجراء القانوني.