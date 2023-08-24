كيليان مبابي يفعلها مجددا مع ريال مدريد

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن تطور مهم يخص مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان.

ومع اقتراب العقد الذي يجمع اللاعب بالنادي الفرنسي للوصول إلى نهايته وذلك صيف العام المقبل، نوهت تقارير سابقة أن المهاجم سيرحل بعدها صوب ريال مدريد مجانا.

لكن الشبكة أشارت إلى أن المهاجم الفذ يجري محادثات مع الإدارة الباريسية بخصوص التوقيع على اتفاق جديد، مما يعني أنه لن ينتقل إلى النادي الملكي بأي حال من الأحوال دون مقابل.

وشارك صاحب الـ 24 عاما مع باريس سان جيرمان في الشوط الثاني من المباراة التي تعادل فيها مع تولوز مطلع الأسبوع في الدوري المحلي.

وسجل مبابي هدف تقدم الباريسيين من نقطة الجزاء قبل أن يعادل تولوز النتيجة.

وبحال توقيعه على عقد جديد، ستكون هذه المرة الثانية التي "يغدر" فيها مبابي بريال مدريد بعدما جدد عقده مع سان جيرمان الصيف الماضي تزامنا مع تقارير أفادت بقرب انتقاله إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو في ذلك الوقت.