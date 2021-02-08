كيميش: بايرن ميونيخ الأوفر حظاً للفوز بمونديال الأندية

أكد جوشوا كيميش نجم بايرن ميونيخ جاهزية فريقه لمواجهة اليوم أمام الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر.

وقال الدولي الألماني: «نحن سعداء للغاية بفرصة المشاركة في البطولة، والفوز بلقبها، لكن أولاً علينا المنافسة في مواجهة نصف النهائي، نحن المرشحون الأوفر حظاً فيها».

وأضاف: «نعلم أن الأهلي فريق قوي، هم بايرن ميونيخ مصر، خاضوا مباريات كثيرة بدون خسارة، لكن أبطال دوري أبطال أوروبا هم المرشحون الأوفر حظاً للفوز بالبطولة دائماً، ونحن نريد تأكيد هذا الأمر.

«الأجواء في الفريق جيدة، لعبنا بشكل أفضل مؤخراً وفزنا بخمس مباريات متتالية، لكن نعلم أنه يتعين علينا اللعب بشكل أفضل من أجل الفوز بهذه البطولة.

«استعدنا قوتنا خلال الإجازة الشتوية، لدينا فريق جيد، ومن المهم أن يكون لديك أكبر عدد ممكن من اللاعبين لتحقيق أقصى استفادة.

«أحب اللعب في المركز 6 (الوسط المدافع)، لكني ألعب في المكان الذي يحتاجه الفريق، ويمكنك رؤية ذلك في نهائي دوري الأبطال، بالطبع استمتع عندما أتلقى المديح من شخص مثل (كارل هاينتس) رومينيغيه».