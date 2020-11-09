كيميش يجري عملية ناجحة في الركبة وبايرن يحدد موعد عودته

أكد بايرن ميونيخ أن جوشوا كيميش أجرى عملية جراحية ناجحة في غضروف الركبة عقب إصابته خلال لقاء بوروسيا دورتموند الذي أقيم السبت الماضي ضمن الدوري الألماني وفاز به حامل اللقب بثلاثية لهدفين.

وأضاف النادي في بيان نُشر عبر موقعه الرسمي، أن الدولي الألماني سيكون جاهزاً خلال يناير المقبل للعودة من جديد لبايرن ميونيخ.

يذكر أن المدرب هانزي فليك يعتمد على كيميش في عدة مراكز وهو أمر لطالما تميز به النجم صاحب الـ 25 عاماً، مما يعني أن غيابه سيؤثر بالتأكيد على مخططات المدير الفني.