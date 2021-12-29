كين وهالاند يتصدران قائمة تسوق مانشستر سيتي

سيعمل مانشستر سيتي على تعويض رحيل المهاجم فيران توريس صيف العام القادم بدلاً من دخول سوق الانتقالات الشتوي في يناير وفقاً لشبكة "إي إس بي إن" الأميركية.

ورغم حاجة السيتيزنز إلى مهاجم صريح لم يعملوا على تعويضه منذ مغادرة سيرجيو أغويرو، إلا أن مخططات النادي لا تتضمن البحث عن لاعب خلال شهر يناير.

وما زال النجمان الإنجليزي هاري كين (توتنهام) والنرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) يتصدران المرشحين بالنسبة للمدرب جوسيب غوارديولا.

كما دخل الصربي دوسان فلاهوفيتش هداف فيورنتينا قائمة الأهداف المحتملة إن لم ينجح مانشستر سيتي في جلب أي من الخيارين الآخرين.

يذكر أن سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة ولديه مواجهة اليوم الأربعاء أمام مستضيفه برينتفورد ضمن المرحلة العشرين من البطولة.