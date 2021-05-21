كين يستبعد الرحيل عن انجلترا ويستهدف رقم شيرار القياسي

استبعد هاري كاين مهاجم توتنهام هوتسبير الخروج من إنجلترا اذا رحل عن النادي اللندني نهاية الموسم الجاري.

وأصبح مستقبل قائد منتخب الأسود الثلاثة محور تكهنات كثيرة مع فشل سبيرز في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتتبقى ثلاثة مواسم في عقد كاين مع توتنهام لكنه قال في مقابلة مع غاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق عبر شبكة "سكاي سبورت" أنه يريد الاجتماع مع دانييل ليفي رئيس النادي لمناقشة مستقبله.

وقال كاين (27 عاماً) الذي سجل 220 هدفاً في 335 مباراة مع توتنهام منها 22 هدفاً في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم: "بالطبع يوجد خيار دائماً للانتقال للخارج يوماً ما، لكني لا اهتم بذلك حقاً في المستقبل القريب".

ويستهدف كاين تحطيم رقم آلان شيرار الهداف التاريخي للدوري الممتاز برصيد 260 هدفاً إذ يملك في جعبته الآن 165 هدفاً.

وأضاف: "سأكذب إذا قلت أني لا أريد الرقم القياسي، اعتقد أني اذا وصلت للنهاية دون تحطيم هذا الرقم بجانب رقم واين روني مع منتخب إنجلترا (53 هدفاً) سأشعر ببعض الإحباط".

وفي ظل رغبة كاين في عدم الرحيل عن انجلترا وإمكانية موافقة توتنهام على بيعه بأعلى سعر ممكن فإن وجهته المتوقعة ستكون إلى مانشستر سيتي.

وسأله نيفيل عن اللاعب الذي يمكنه تزويده بأكبر كم من فرص التسجيل لمطاردة رقم شيرر فأجاب: "(كيفين) دي بروينه بالتأكيد".

وتابع: "عندما أشاهد دي بروينه (نجم سيتي) أراه لاعباً مميزاً وهو حلم للمهاجمين ولاعب مدهش ويسلم الكرات بأفضل طريقة ممكنة".

وغادر المهاجم الملعب عقب الخسارة من أستون فيلا يوم الأربعاء وهو يصفق للجماهير بحرارة في إشارة إلى وداع محتمل.

ورغم رصيده الرائع مع توتنهام بتسجيل إجمالي 220 هدفاً عجز كاين عن تحقيق أي لقب منذ صعوده من أكاديمية النادي وكان قريباً من التتويج بلقب الدوري مرتين ووصل لنهائي دوري الأبطال في 2019.

كما خسر نهائي كأس الرابطة أمام سيتي هذا العام.