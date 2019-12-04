كييليني: ريال مدريد سرق رونالدو

أطلق مدافع يوفنتوس المخضرم جيورجيو كييليني العنان لنفسه، بتصريحات موجهة لريال مدريد، مفادها أن الملكي سرق كريستيانو رونالدو الموسم الماضي.

وأصر الدولي الإيطالي على أن ريال هو من حرم البرتغالي من جائزة الكرة الذهبية العام الماضي، بينما هذا العام، أقر بأحقية ليونيل ميسي بها.

وتوج الهداف التاريخي لبرشلونة والدوري الإسباني بالكرة الذهبية الاثنين الماضي، ليصبح أول لاعب في التاريخ ينال الجائزة الفردية الأعرق للمرة السادسة في مسيرته.

في نفس الوقت، ظفر رونالدو بجائزة "جران جالا" المقدمة لأفضل لاعب في إيطاليا العام الماضي.

وقال كييليمي: "ميسي يستحق الكرة الذهبية هذا العام، لكن السرقة الحقيقية كانت العام الماضي.

"قرر ريال مدريد (العام الماضي) عدم فوز رونالدو بالجائزة، كان الأمر غريباً. حتى وفقاً للمنطق كان ينبغي أن يفوز بها (أنتوان) غريزمان أو (كيليان) مبابي بعد فوز فرنسا بكأس العالم، لكن ريال مدريد لم يرغب في فوز رونالدو بالجائزة لأنه لم يعد لاعباً معهم".