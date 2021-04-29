كييليني لا يفكر بالاعتزال

أفاد تقرير بأن جيورجيو كييليني، مدافع يوفنتوس، حسم قراره بشأن الاستمرار في الملاعب الموسم المقبل.

وينتهي عقد كييليني (36 عاماً) مع يوفي نهاية الموسم الجاري، لكن البيانكونيري لم يفتح معه ملف تجديد عقده حتى الآن.

ووفقاً لموقع “فوتبول إيطاليا”، فإن كييليني لا يفكر في الاعتزال نهاية هذا الموسم، ويرى أنه ما زال قادراً على اللعب الموسم القادم.

وأضاف التقرير أنه في حالة عدم قيام يوفنتوس بتقديم عقد جديد لكييليني فقد ينتقل إلى اللعب في أميركا الجنوبية أو الولايات المتحدة، خاصة بعدما أعلن في وقت سابق أنه لن يلعب في أي فريق آخر في إيطاليا أو أوروبا.

وخاض كييليني 531 مباراة تنافسية مع البيانكونيري، و106 مباريات مع منتخب إيطاليا.

ومنذ انضمامه من فيورنتينا في يوليو 2005 ساهم كييليني في فوز يوفنتوس بتسعة ألقاب من السكوديتو و4 بطولات في كأس إيطاليا و5 ألقاب بكأس السوبر الإيطالي.

وكشف تقرير إيطالي عن مصير أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، في ظل تردي النتائج هذا الموسم.

وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي، كما فقد حظوظه في تحقيق لقب الدوري الإيطالي للموسم العاشر على التوالي، بل وصل الأمر إلى إمكانية عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في ظل احتلاله المركز الخامس.

وحسب وسائل إعلام فإن بيرلو سيتعرض للإقالة حال فشله في قيادة البيانكونيري إلى الفوز على أودينيزي في الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

وتتساوى أندية نابولي وميلان ويوفنتوس في النقاط برصيد 66 نقطة، من المركز الثالث حتى الخامس، بفارق نقطتين عن أتالانتا صاحب المركز الثاني.

وأضاف التقرير أنه في حالة رحيل بيرلو عقب مباراة أودينيزي سيتولى مساعده إيغور تيودور قيادة الفريق في المباريات المتبقية.