كييليني: لست بحاجة للرحيل عن يوفنتوس

شدد جيورجيو كييليني، مدافع وقائد يوفنتوس، على أن البقاء في السيدة العجوز لمدة 15 عاماً ليس بالأمر السهل، مشدداً على أنه ليس بحاجة للبحث عن نادٍ آخر.

وقال كييليني في تصريحات لقناة نادي يوفنتوس الرسمية: "أريد الفوز باللقب العاشر وربما دوري أبطال أوروبا والبطولة الأوروبية (يورو 2020) مع المنتخب، لكن إذا تمكنت من الفوز بواحدة منها سأكون سعيداً للغاية".

وكان كييليني قد تعرض للإصابة في الرباط الصليبي مطلع الموسم الجاري، والتي سيغيب على إثرها حتى فبراير أو مارس المقبلين.