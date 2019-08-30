كييليني يتعرض لإصابة في الرباط الصليبي

أعلن يوفنتوس عن تعرض قائده جيورجيو كييليني لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى.

جاء هذا في بيان نشره النادي الإيطالي، وأكد خلاله أن المدافع المخضرم سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة.

وجاء في البيان: "خلال تدريبات اليوم تعرض جيورجيو كييليني لمشكلة في الركبة اليمنى مما جعله ينهي تدريباته فوراً.

"الفحص الذي قام به الفريق الطبي الخاص كشف وجود مشكلة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، وسيكون من الضروري أن يخضع لجراحة في الأيام القادمة".

وتعد إصابة الرباط الصليبي من أصعب الإصابات التي يتعرض لها لاعب كرة القدم، وتبعد اللاعب عادة نصف عام.

يذكر أن كييليني شارك في مواجهة يوفنتوس الافتتاحية في الدوري الإيطالي أمام مستضيفه بارما، وهي المباراة التي فاز فيها البيانكونيري بهدفٍ دون رد.