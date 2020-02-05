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كييليني يعود لتدريبات يوفنتوس

منشور 05 شباط / فبراير 2020 - 03:54
جيورجيو كييلني
جيورجيو كييلني

شارك جيورجيو كييليني، مدافع يوفنتوس، في تدريبات فريقه الجماعية بشكل طبيعي، بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي لاحقته خلال الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، الأربعاء، إلى أن نجم الدفاع انضم لقائمة يوفي في دوري أبطال أوروبا، مع توقعات بمشاركته أساسياً في مباراتي ثمن النهائي أمام ليون.

وغاب قائد السيدة العجوز عن الملاعب لمدة وصلت إلى 6 أشهر، لكنه عاد في الوقت المناسب خاصة بعد تعرض زميله ميريح ديميرال لإصابة قوية في الركبة.

Via SyndiGate.info


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