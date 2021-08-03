كييليني يوقع على عقد جديد مع يوفنتوس

وقع نجم الدفاع الإيطالي جيورجيو كييليني على عقد جديد مع يوفنتوس لمدة موسمين قادمين بعد عودته من عطلته الصيفية.

وانتهى عقد قائد منتخب بلاده الشهر قبل الماضي وبات لاعباً حراً منذ ذلك الحين، إلا أنه وقع أخيراً على عقد جديد أمس الاثنين سيبقيه في صفوف البيانكونيري حتى صيف عام 2023.

ولعب كييليني دوراً رئيسياً في فوز الآتزوري بلقب بطولة يورو 2020 الشهر المنصرم، وأكد أنه يبقى على الرغم من تقدمه في السن أحد أفضل المدافعين في العالم حالياً.

وخاض اللاعب البالغ عمره 36 عاماً 535 مباراة مع يوفنتوس منذ انتقاله إليه عام 2005 قادماً من فيورنتينا.

وعانى النجم المخضرم من عدة إصابات أجبرته على المشاركة في 17 لقاء فقط مع الفريق الموسم الماضي.