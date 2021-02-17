لابورتا: أتمنى بقاء ميسي ولكن...

أكد المرشح لرئاسة برشلونة جوان لابورتا أنه سيبذل كل ما في وسعه للإبقاء على قائد الفريق ليونيل ميسي.

وينتهي عقد ليو مع البارسا نهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد بإمكان انتقاله إما لباريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي الصيف المقبل.

وقال لابورتا، المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب الرئاسة، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "سنحتاج إلى تقديم عرض كبير، ميسي اعتاد على تحقيق الانتصارات، ويريد الفوز مع برشلونة.

"سأفعل كل ما هو ممكن لتمديد عقده، هناك الكثير من الأندية التي تريد التعاقد معه، سنحتاج إلى تقديم عرض مقنع، لكن المال وحده لا يضمن بقاء ميسي".

وتابع: "يدر ميسي دخلاً أكثر من المصاريف، تكلفته 8% فقط من الإجمالي، وهو يدر 30% من الإيرادات للنادي".